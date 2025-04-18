Чи буде валюта дивувати: прогноз курсу після Великодня

Наступного тижня не варто очікувати сенсаційних змін на ринку валют. Річ у тім, що Нацбанк продовжуватиме вживати заходів, щоб, наприклад, притишити ціни, які перед Великоднем подорожчали.

До чого готуватися після Великодня на ринку валют

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий додає, що режим керованої гнучкості, який зараз діє на ринку, передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.

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Відтак якісь стрімкі курсові зміни майже виключені, а поточні коливання перебуватимуть в парадигмі минулого тижня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ще один важливий нюанс, як посмак Великодня: очікується, що на готівковому ринку пропозиція буде більшою в середньому на 10 – 15%. Адже зазвичай напередодні свят частина громадян продає валюту для того, щоб зробити потрібні святкові закупи.

Лєсовий каже, що не є виключенням збереження відносної тотожності курсів і протягом післясвяткового тижня.

Яким буде протистояння євро та долара

Як пояснює Лєсовий, в першу чергу, на пару євро – долар будуть впливати рішення влади США, що наразі, дуже складно прогнозувати, адже поки що американський долар втрачає свої позиції.

Щодо інших економічних чинників, які можуть позитивно вплинути на валютний ринок, вкотре згадаймо початок посівної та активізацію в інших важливих сферах, як, приміром, будівництво. Тобто економічні процеси будуть досить жвавими, що в кінцевому підсумку позитивно вплине на рівень ВВП країни,

– зауважує банкір.

Після американського митного "кардіонавантаження", міжнародні курси долара трохи послабшали та очікують на подальші дії світових керманичів.

Втім ситуація на українському валютному ринку залежатиме перш за все від стратегії регулятора.

Загальні характеристики ринку з 21 по 27 квітня