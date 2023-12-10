Долар та євро теж знецінюються: як українцям заощаджувати гроші у 2024 році

Питання збереження коштів залишається актуальним для українців. Наразі для цього існують різні інструменти, як гривневі, так і валютні.

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас розповів 24 Каналу, що операційні кошти, які потрібні для проживання, варто зберігати у гривнях. Якщо купувати іноземну валюту, а потім для цих потреб її продавати, то українці втрачатимуть на різниці курсів.

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У якій валюті краще зберігати кошти

Для заощадження грошей існують різні інструменти. Зокрема, це можна робити у національній валюті чи в іноземній.

"Щодо іноземної валюти, то тут також є знецінення. Долар і євро за результатами року знецінюються через те, що у них теж є інфляція", – зауважив Андрій Дубас.

В Україні є хороші гривневі інструменти, у яких можна зберігати заощадження. Вони прості та зрозумілі. Наприклад, один із найпопулярніших для населення гривневих інструментів – це купівля облігацій внутрішньої державної позики. Так можна отримувати дохід у межах 16 – 17 % за рік. Якщо у нас інфляція близько 6%, то це хороший інструмент.

Друге – це депозити в банку. Населення звикло до цього інструменту. Ми можемо зберігати будь-яку суму, яка нам доступна. Щобільше, це можна робити з мобільного банкінгу навіть не виходячи з дому,

– додав Дубас.

Якщо говоримо про іноземну валюту, то це також доступний інструмент, але треба враховувати, що коли ми так зберігаємо кошти, то вони зовсім не працюють на економіку України. Відтак варто розглядати варіант облігацій внутрішньої державної позики й депозити в банку.

Облігації, як мінімум, покриють інфляцію і дадуть додатковий дохід, а депозити є на 100% захищені державою,

– підкреслив банкір.

Ситуація з валютою в Україні