Як змінюється ринок валюти

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом розповів про імовірне курсове об'єднання готівкового ринку між обмінниками та банками. Цьому сприятимуть різного роду події, зокрема продаж валюти населенням перед святами.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За нашими оцінками, протягом наступного тижня курс на міжбанку варіюватиметься в діапазоні 36,4 – 37 гривень за долар та 39 – 40 гривень за євро. При цьому щоденні коливання будуть в коридорі 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу очікувано буде меншою за 0,1 гривню.

Лєсовий наголошує на тому, що не варто забувати і про скасування обмежень на готівковому ринку НБУ, ще з 1 грудня. Це явище сприяє лібералізації ринку.

Відповідно до прогнозу банкіра, різниця між курсом міжбанку та готівковим не перевищить 20 – 30 копійок і буде навіть меншою. Імовірний надлишковий попит регулюватиме НБУ.

Щодо ситуації на готівковому ринку, то вона буде повністю дзеркальною до безготівкового: так поточні курсові зміни очікуються в діапазоні 36,8 – 37,5 гривень за долар та 39 – 41 гривні за євро, різниця між курсами покупки та продажу буде на рівні 0,3 гривні, а поточні (щоденні) коливання не перевищать 0,3 гривні,

– прогнозує Лєсовий

Можемо зробити висновок, що у другій половині грудня, тенденції на валютному ринку не будуть змінюватись. Можливі лише незначні коливання, які ніяк не впливатимуть на ситуацію.