Задля адаптації економіки: обмінному курсу в Україні можуть повернути його роль
- Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що український валютний курс має допомагати адаптації економіки, фокусуючись на ціновій стабільності та утриманні п'ятивідсоткової інфляції.
- З 2015 до 2022 року використовувався керовано-плаваючий обмінний курс, і після шоку війни повертається роль обмінного курсу для адаптації економіки до глобальних ринкових процесів.
Український валютний курс має допомагати адаптації економіки. Зокрема в умовах змін на глобальних ринках.
Валютному курсу повернуть його значення
Таку заяву зробив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє 24 Канал з посиланням Forbes Ukraine.
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Нам робити те, що ми робимо насправді вже з 2015 року – фокусуватися на внутрішньому аспекті стабільності нашої національної валюти,
– сказав Ніколайчук.
Тобто потрібно забезпечувати цінову стабільність. Ба більше, слід утримувати п’ятивідсоткову інфляцію. І при цьому має посилюватися роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки.
З 2015 до початку 2022 року ми забезпечували це за рахунок керовано-плаваючого обмінного курсу. Після першого шоку війни й повернення до керованої гнучкості обмінного курсу, ми знову повертаємо обмінному курсу цю роль,
– заявив заступник голови Нацбанку.
Він пояснив, що обмінний курс слід використовувати для того, аби допомагати економіці та допомагати забезпечувати мету цінової стабільності за рахунок адаптації валютно-курсової політики під ті процеси, які наразі відбуваються на глобальних ринках.
У тому числі на валютних: курс долара до євро чи до інших валют вже не був стабільним протягом останнього десятиліття,
– зазначив Сергій Ніколайчук.
Заступник глави НБУ додав, що відбувалися коливання, нехай і не такі суттєві, як у березні-квітні цього року. І це також мало наслідки для економіки.
Зауважте! Він додав, що Україні потрібно було використовувати валютно-курсову політику для адаптації.