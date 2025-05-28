Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,67 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 10 копійок проти 27 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,31 гривні. Тобто ціна виросла на 2 копійки.

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Станом на 29 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,59 гривні,

євро – 47,07 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,43 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,30 гривні, продаж – по 41,65 гривні.

Яким буде офіційний курс долара

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що в останній місяць весни коридори валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку будуть такі – 41,6 – 41,9 гривні та 41,6 – 41,8 гривні відповідно.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Перед літом ринок житиме за декількома правила. Одне з яких стосується того, що попит і пропозиція будуть збалансованими. Міцна гривня важлива для стабільності на валютному ринку. І хоч добігає кінця економічний безвіз з ЄС, а обсяг експорту може знизитися на 1 мільярд доларів, втім вже є винятки, як-от продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.

Водночас очікується, що офіційний курс долара у червні може перевищити рубікон у 42 гривні.