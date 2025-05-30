Валютному курсу повернуть його значення

Таку заяву зробив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє 24 Канал з посиланням Forbes Ukraine.

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Нам робити те, що ми робимо насправді вже з 2015 року – фокусуватися на внутрішньому аспекті стабільності нашої національної валюти,

– сказав Ніколайчук.

Тобто потрібно забезпечувати цінову стабільність. Ба більше, слід утримувати п’ятивідсоткову інфляцію. І при цьому має посилюватися роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки.

З 2015 до початку 2022 року ми забезпечували це за рахунок керовано-плаваючого обмінного курсу. Після першого шоку війни й повернення до керованої гнучкості обмінного курсу, ми знову повертаємо обмінному курсу цю роль,

– заявив заступник голови Нацбанку.

Він пояснив, що обмінний курс слід використовувати для того, аби допомагати економіці та допомагати забезпечувати мету цінової стабільності за рахунок адаптації валютно-курсової політики під ті процеси, які наразі відбуваються на глобальних ринках.

У тому числі на валютних: курс долара до євро чи до інших валют вже не був стабільним протягом останнього десятиліття,

– зазначив Сергій Ніколайчук.

Заступник глави НБУ додав, що відбувалися коливання, нехай і не такі суттєві, як у березні-квітні цього року. І це також мало наслідки для економіки.

Зауважте! Він додав, що Україні потрібно було використовувати валютно-курсову політику для адаптації.