Які курси валют на перетині вересня

Долар та євро за вихідні додали в ціні усюди. Найсуттєвіше валюти подорожчали в обмінниках, де купівля євро зросла на понад 40 копійок, а купівля долара – на понад 20 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 16 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 13 вересня) та продаж – по 41,60 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,45 гривні (+15 копійок), а продаж – по 46,10 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,50 гривні (+10 копійок), а продати – по 41,60 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок), а продати – по (+10 копійок). Купівля євро по 46,01 гривні (+21 копійка), а продаж по 46,18 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+23 копійки), а продають – по 41,70 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+23 копійки), а продають – по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,81 гривні (+43 копійки), а продають – по 46,30 гривні (+22 копійки).

Прогноз курсу на тиждень

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що суттєвих змін на ринку цього тижня не прогнозується.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Одним із факторів стане активна участь регулятора на ринку, яка вплине на баланс попиту та пропозиції. Крім того, щоденні обсяги валютних інтервенцій будуть на рівні 150 – 180 мільйона доларів, а це свідчитиме про відносно сталий попит. Водночас цінове зростання відбувається поступово, а тому можливе зростання курсів валют також буде млявим.

Зауважте! На міжбанку прогнозується, що курс буде на рівні 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривень за євро, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро.