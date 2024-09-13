Курс валют у банках
- Станом на ранок 13 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+5 копійок проти 12 вересня) та продаж – по 41,55 гривні (+5 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 45,30 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,95 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,40 гривні (без змін), а продати – по 41,50 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро по 45,80 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,98 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,80 гривні (+20 копійок), а продають – по 41,56 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,70 гривні (+1,10 гривні), а продають – по 46,10 гривні (+10 копійок).
По скільки будуть валюти
Як словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, на валютному ринку наступного тижня ситуація може не змінюватися суттєво. Одним із факторів стане активна участь регулятора на ринку, яка вплине на баланс попиту та пропозиції.
Серед інших факторів – щоденні обсяги валютних інтервенцій будуть на рівні 150 – 180 мільйона доларів, а це свідчитиме про відносно сталий попит. Крім того, цінове зростання відбувається поступово, а тому можливе зростання курсів валют також буде млявим.
З 16 вересня на ринку будуть присутні такі діапазони ціни:
- на міжбанку – 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривень за євро,
- на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро.
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