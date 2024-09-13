Курс валют у банках

Станом на ранок 13 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+5 копійок проти 12 вересня) та продаж – по 41,55 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,30 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,95 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,40 гривні (без змін), а продати – по 41,50 гривні (+3 копійки).

(без змін), а продати – по (+3 копійки). Купівля євро по 45,80 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,98 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,80 гривні (+20 копійок), а продають – по 41,56 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають – по (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 45,70 гривні (+1,10 гривні), а продають – по 46,10 гривні (+10 копійок).

По скільки будуть валюти

Як словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, на валютному ринку наступного тижня ситуація може не змінюватися суттєво. Одним із факторів стане активна участь регулятора на ринку, яка вплине на баланс попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Серед інших факторів – щоденні обсяги валютних інтервенцій будуть на рівні 150 – 180 мільйона доларів, а це свідчитиме про відносно сталий попит. Крім того, цінове зростання відбувається поступово, а тому можливе зростання курсів валют також буде млявим.

З 16 вересня на ринку будуть присутні такі діапазони ціни:

на міжбанку – 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривень за євро,

– 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривень за євро, на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро.

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