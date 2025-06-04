Цей фактор впливає на вартість бензину найбільше: ви маєте це знати

Ціна на пальне формуються через сукупність багатьох факторів. Йдеться, зокрема, про зовнішній вплив.

Який взаємозв'язок між доларом та бензином

Найбільше вартість пального формується через вплив курсу валют та глобального котирування, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Щоб було зрозуміло, оскільки це важливий фактор, кожна гривня в курсі долара – це приблизно 80 копійок в ціні на бензин або дизельного пального.

Куюн також наголосив, що світовий ринок працює в доларах. А от акцизи на пальне встановлено в євро.

Тому курс євро безпосередньо теж впливає на ціну, але не так суттєвою. Для ціни на пальне коливання курсу євро до долара не критичне,

– каже Куюн.

Зверніть увагу! З початку 2025 року ціни на пальне не зазнали вагомих змін. Зокрема, А-95 зараз коштує в середньому – 54,56 гривні за літр, дизельне паливо – 53,54 гривні за літр, газ – 35,32 гривні за літр.