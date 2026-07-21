Ціни на борщовий набір різко змінилися: скільки тепер коштують овочі

В Україні триває сезонне здешевлення овочів і фруктів, що позначилося на вартості борщового набору. За останній тиждень найбільше подешевшали картопля, буряк, морква та цибуля, хоча окремі овочі, навпаки, додали в ціні.

Які овочі найбільше подешевшали

Минулого тижня в Україні продовжилося сезонне зниження цін на овочі борщового набору. За даними аналітиків проєкту EastFruit, найдоступнішою стала картопля, яку в гурті продають по 10 – 15 гривень за кілограм проти 12 – 15 гривень тижнем раніше.

Також знизилася вартість білокачанної капусти – з 20 – 25 до 18 – 25 гривень за кілограм. Ще помітніше подешевшали буряк та морква. Ціна на буряк впала з 14 – 18 до 10 – 15 гривень за кілограм, а морква здешевшала з 28 – 30 до 22 – 28 гривень.

Значне зниження зафіксували й на ринку ріпчастої цибулі. Якщо ще тиждень тому її продавали по 20 – 35 гривень за кілограм, то тепер гуртові ціни перебувають у межах 16 – 20 гривень.

Що відбувається з цінами на інші овочі, фрукти та ягоди

Огірки також продовжили дешевшати. Наразі гуртові партії реалізують по 15 – 30 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше вони коштували 25 – 40 гривень. Водночас помідори стали дорожчими: їхня ціна піднялася до 40 – 75 гривень за кілограм проти 30 – 60 гривень раніше.

Помітно знизилася й мінімальна ціна на часник – зі 100 до 50 гривень за кілограм, хоча верхня межа вартості залишається на рівні 120 гривень.

Сезонне збільшення пропозиції фруктів також вплинуло на ринок. Яблука подешевшали з 28 – 55 до 25 – 40 гривень за кілограм, груші – з 45 – 70 до 40 – 50 гривень, а сливи – одразу зі 100 – 130 до 50 – 100 гривень.

У ягідному сегменті продовжує дешевшати лохина. Її гуртова вартість знизилася до 200 – 300 гривень за кілограм проти 250 – 350 гривень тижнем раніше. Також дещо дешевшою стала вишня, яку зараз продають по 100 – 120 гривень за кілограм замість 100 – 140 гривень.

До речі, вартість курячих яєць, які багато хто додає у борщ, в Україні продовжує знижуватися після весняного подорожчання. Найбільше подешевшали фасовані яйця, а в окремих торгівельних мережах десяток уже можна придбати менш ніж за 55 гривень.