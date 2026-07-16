Чому яйця подешевшали в Україні

У липні середня вартість фасованих курячих яєць, згідно з даними "Мінфіну", опустилася приблизно до 60 гривень за десяток, що майже на 7 гривень дешевше, ніж у червні. Така тенденція пов'язана із сезонним збільшенням пропозиції продукції від птахофабрик та приватних господарств.

За даними моніторингу цін, середня вартість упаковки з 10 яєць "Квочка" становить близько 59,30 гривні, а "Ясенсвіт" – 59,50 гривні. При цьому ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від торговельної мережі та акційних пропозицій.

Експерти зазначають, що в літній період ринок традиційно демонструє зниження вартості яєць через зростання виробництва. Водночас ближче до осені ціни можуть почати поступово відновлюватися через сезонне скорочення пропозиції.

Скільки коштують яйця в українських супермаркетах

Станом на середину липня українські торговельні мережі пропонують такі ціни на фасовані яйця:

Novus

"Ясенсвіт" (10 штук) – 53,99 гривні;

"Квочка" (10 штук) – 58,99 гривні.

Auchan

"Квочка" (10 штук) – 59,60 гривні;

"Ясенсвіт" (10 штук) – 60,00 гривень.

Megamarket

"Ясенсвіт" (10 штук) – 64,50 гривні.

Таким чином, найдешевшу пропозицію серед популярних мереж наразі можна знайти в Novus, де десяток яєць "Ясенсвіт" коштує 53,99 гривні. Водночас середні ціни на продукцію провідних брендів залишаються нижчими за 60 гривень, що свідчить про продовження тенденції до здешевлення.

Водночас, варто зазначити, що в Україні продовжують дешевшати овочі нового врожаю, зокрема картопля, буряк і морква. Водночас окремі позиції, навпаки, почали дорожчати, а ціни на капусту залишилися без змін.