Почему яйца подешевели в Украине

В июле средняя стоимость фасованных куриных яиц, согласно данным "Минфина", снизилась примерно до 60 гривен за десяток, что почти на 7 гривен дешевле, чем в июне. Такая тенденция связана с сезонным увеличением предложения продукции от птицефабрик и частных хозяйств.

По данным мониторинга цен, средняя стоимость упаковки из 10 яиц "Квочка" составляет около 59,30 гривны, а "Ясенсвит" – 59,50 гривны. При этом цены могут существенно различаться в зависимости от торговой сети и акционных предложений.

Эксперты отмечают, что в летний период рынок традиционно демонстрирует снижение стоимости яиц из-за роста производства. В то же время ближе к осени цены могут начать постепенно восстанавливаться из-за сезонного сокращения предложения.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

По состоянию на середину июля украинские торговые сети предлагают следующие цены на фасованные яйца:

Novus

"Ясенсвит" (10 штук) – 53,99 гривны;

"Квочка" (10 штук) – 58,99 гривны.

Auchan

"Квочка" (10 штук) – 59,60 гривен;

"Ясенсвит" (10 штук) – 60,00 гривен.

Megamarket

"Ясенсвит" (10 штук) – 64,50 гривен.

Таким образом, самое дешевое предложение среди популярных сетей на данный момент можно найти в Novus, где десяток яиц "Ясенсвит" стоит 53,99 гривны. В то же время средние цены на продукцию ведущих брендов остаются ниже 60 гривен, что свидетельствует о продолжении тенденции к удешевлению.

При этом стоит отметить, что в Украине продолжают дешеветь овощи нового урожая, в частности картофель, свекла и морковь. В то же время отдельные позиции, напротив, начали дорожать, а цены на капусту остались без изменений.