Чому молода картопля дешевшає

У липні українські виробники активно збирають урожай молодої картоплі, що суттєво збільшило її пропозицію на внутрішньому ринку, повідомляє Знай.UA. Саме сезонне надходження нового врожаю стало головною причиною зниження цін.

За даними моніторингу цін, середня вартість молодої картоплі продовжує зменшуватися. Якщо ще у червні кілограм коштував понад 40 гривень, то зараз середня ціна опустилася приблизно до 22 гривень. За останній місяць продукт подешевшав більш ніж на третину. Та й загалом в Україні продовжують дешевшати овочі нового врожаю, зокрема картопля, буряк і морква. Водночас окремі позиції, навпаки, почали дорожчати, а ціни на капусту залишилися без змін.

Експерти зазначають, що найближчими тижнями вартість може й надалі знижуватися, адже на ринок продовжує надходити картопля нового врожаю з різних регіонів України. Водночас високий сезонний попит дещо стримує ще швидше здешевлення.

Скільки коштує молода картопля у супермаркетах

Станом на середину липня, за даними "Мінфіну", українські супермаркети пропонують молоду картоплю за такими цінами:

Metro – 16,64 гривні за кілограм;

Auchan – 18,60 гривні за кілограм;

Novus – 18,69 гривні за кілограм;

Megamarket – 32,50 гривні за кілограм.

Середня ціна молодої картоплі у найбільших торгівельних мережах становить близько 21,61 гривні за кілограм, хоча різниця між окремими супермаркетами залишається суттєвою. Найдешевшу пропозицію наразі можна знайти у Metro, тоді як найдорожче овоч продається у Megamarket.

Крім того, вартість курячих яєць в Україні продовжує знижуватися після весняного подорожчання. Найбільше подешевшали фасовані яйця, а в окремих торгівельних мережах десяток уже можна придбати менш ніж за 55 гривень.