Какие овощи подешевели больше всего

На прошлой неделе в Украине продолжилось сезонное снижение цен на овощи борщевого набора. По данным аналитиков проекта EastFruit, самым доступным стал картофель, который оптом продают по 10–15 гривен за килограмм против 12–15 гривен неделей ранее.

Также снизилась стоимость белокочанной капусты – с 20–25 до 18–25 гривен за килограмм. Еще заметнее подешевели свекла и морковь. Цена на свеклу упала с 14–18 до 10–15 гривен за килограмм, а морковь подешевела с 28–30 до 22–28 гривен.

Значительное снижение зафиксировали и на рынке репчатого лука. Если еще неделю назад его продавали по 20–35 гривен за килограмм, то теперь оптовые цены находятся в пределах 16–20 гривен.

Что происходит с ценами на другие овощи, фрукты и ягоды

Огурцы также продолжили дешеветь. Сейчас оптовые партии реализуются по 15–30 гривен за килограмм, тогда как неделей ранее они стоили 25–40 гривен. В то же время помидоры подорожали: их цена поднялась до 40–75 гривен за килограмм против 30–60 гривен ранее.

Заметно снизилась и минимальная цена на чеснок – со 100 до 50 гривен за килограмм, хотя верхний предел стоимости остается на уровне 120 гривен.

Сезонное увеличение предложения фруктов также повлияло на рынок. Яблоки подешевели с 28–55 до 25–40 гривен за килограмм, груши – с 45–70 до 40–50 гривен, а сливы – сразу с 100–130 до 50–100 гривен.

В ягодном сегменте продолжает дешеветь голубика. Ее оптовая стоимость снизилась до 200–300 гривен за килограмм против 250–350 гривен неделей ранее. Также несколько подешевела вишня, которую сейчас продают по 100–120 гривен за килограмм вместо 100–140 гривен.

Кстати, стоимость куриных яиц, которые многие добавляют в борщ, в Украине продолжает снижаться после весеннего подорожания. Больше всего подешевели фасованные яйца, а в отдельных торговых сетях десяток уже можно приобрести менее чем за 55 гривен.