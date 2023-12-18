В обмінниках ціна знову падає: скільки коштує долар та євро

За вихідні американська валюта в обмінниках при купівлі подешевшала, євро теж втратило ціну. Майже без змін долар залишився в банках, а на чорному ринку спостерігається несуттєве пожвавлення.

Курс валют у банках

Станом на ранок 18 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,15 гривні (без змін проти 15 грудня), а продаж – 37,65 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,45 гривні (+25 копійок), а продаж – в середньому за 41,1 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,03 гривні (-25 копійок), а продаж – 37,70 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,46 гривні (-29 копійок), а продаж – 41 гривню (-14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,6 гривні (без змін).

(+3 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,79 гривні (+4 копійки), а продають за 40,95 гривні (-5 копійок).

Якого курсу чекати у 2024 році

Аналітики ICU спрогнозували, що курс долара у новому році може становити 41 гривню.

Крім того, засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак очікує девальвацію до 42 гривень наприкінці 2024 року, а протягом року – на рівні 40 гривень.

А от на думку заступника директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергія Фурси, долар буде на позначці 40 гривень і не перетне її. Це відбудеться у тому випадку, коли міжнародна допомога буде у повному обсязі.

і не перетне її. Це відбудеться у тому випадку, коли міжнародна допомога буде у повному обсязі. Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій каже про те, що більш Нацбанк зможе стримати курс долара у діапазоні 37,8 – 39,5 гривні, але тільки якщо Україна отримає хоча б 32 – 35 мільярдів доларів допомоги.

До кінця 2023 року Паращій спрогнозував офіційний курс на рівні 37,7 гривні.

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