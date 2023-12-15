Курс валют у банках

Станом на ранок 15 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,15 гривні (-5 копійок проти 14 грудня), а продаж – 37,7 гривні (-2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,2 гривні (+15 копійок), а продаж – в середньому за 41 гривню гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,2 гривні (-6 копійок), а продаж – 37,71 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,5 гривні (без змін), а продаж – 41,47 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,5 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,6 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 40,75 гривні (+25 копійок), а продають за 41 гривню (+15 копійок).

Що буде з курсом у переддень Різдва

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що змін на ринку не варто очікувати перед Різдвом. Відтак тенденції у листопаді можуть продовжитися й у грудні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливим для подальшого розвитку ринку є скасування валютних обмежень для банків та інших фінустанов, що відповідає тактиці регулятора зі зменшення міжкурсових "розривів". Власне перші результати свідчать про те, що на готівковому ринку виникло явище "конкуренції курсів" між комбанками та обмінними пунктами, а різниця між безготівковим та готівковим курсами вже не перевищує 0,5 – 0,6 гривні.

Він додає, що іншими словами – це на ринку замість 3-х курсів (міжбанківського, банківського та обмінних пунктів) зараз фактично є лише 2: безготівковий та готівковий. І різниця між ними є досить прийнятною на даному етапі.

Основними ознаками валютного ринку протягом 18 – 24 грудня будуть:

очікуваний курсовий діапазон коливань на міжбанку буде на рівні: 36,5 – 37,5 гривні за долар та 39 – 40,5 гривні за євро;

поточні курсові зміни (щоденні) на міжбанку не перевищать 0,2 гривні;

різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку не буде вищою за 0,1 гривні;

на готівковому ринку межі допустимих курсових змін будуть на рівні: 36,8 – 37,8 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро;

поточні курсові зміни, як і різниця між курсами покупки та продажу, не перевищать 0,3 гривні.

Підсумовуючи Лєсовий зауважив, що наступного тижня малоймовірні глобальні зміни на валютному ринку.

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