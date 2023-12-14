Курс валют у банках

Станом на ранок 14 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,2 гривні (+8 копійок проти 13 грудня), а продаж – 37,72 гривні (+2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,05 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 40,75 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,03 гривні (-34 копійки), а продаж – 37,8 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

(-34 копійки), а продаж – (-6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,27 гривні (-11 копійок), а продаж – 41,13 гривні (+36 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,65 гривні (-8 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 40,5 гривні (-4 копійки), а продають за 40,75 гривні (без змін).

Прогнози курсу долара на 2024 рік

Як прогнозують в НБУ, курс наступного року трішки зростатиме, втім інфляція в країні не перевищуватиме 10%.

Які прогнози щодо курсу:

Фінансові аналітики у грудні 2023 року спрогнозували, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40,08 гривні за долар.

Населення чекає, що долара сягне 39,8 гривні.

А банкіри вважають, що курс зросте аж до 41,16 гривні за долара (станом на жовтень).

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