Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,2 гривны (+8 копеек против 13 декабря), а продажа – 37,72 гривны (+2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,05 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 40,75 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,03 гривны (-34 копейки), а продажа – 37,8 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(-34 копейки), а продажа – (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,27 гривны (-11 копеек), а продажа – 41,13 гривны (+36 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,65 гривны (-8 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают за 40,5 гривны (-4 копейки), а продают за 40,75 гривны (без изменений).

Прогнозы курса доллара на 2024 год.

Как прогнозируют в НБУ, курс в следующем году будет немного расти, впрочем, инфляция в стране не будет превышать 10%.

Какие прогнозы по курсу:

Финансовые аналитики в декабре 2023 года спрогнозировали, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40,08 гривны за доллар.

Население ожидает, что доллар достигнет 39,8 гривны.

А банкиры считают, что курс вырастет до 41,16 гривны за доллар (по состоянию на октябрь).

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