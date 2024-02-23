Офіційний курс долара подешевшав: це відбулося вперше за довгий час

За останню добу курс долара опустився в ціні. До цього моменту валюта майже весь тиждень додавала в ціні. Водночас євро не змінилося.

Офіційний курс 23 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 23 лютого становив 38,48 гривні за долар. Вартість долара впала на 14 копійок проти 22 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,72 гривні. Вартість не змінилася за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 26 лютого:

долар – 38,35 гривні,

євро – 41,56 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 23 лютого долар становить:

У банках купівля становить 38,35 гривні, а продаж – 38,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,20 гривні , а продаж – 38,70 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,48 гривні, а продаж – 38,62 гривні.

Що буде з курсом у березні

Як розповів виданню "Фокус" Сергій Кучерявий, прогнози щодо вартості курсу на березень дуже обережні. Все буде залежати від обсягу фінансової допомоги від країн-партнерів, продажу валюти експортерами, які мають обмеження через логістичні проблеми та від дій регулятора.

Банкірка Анна Золотько пояснює, що на початку березня можна очікувати пожвавлення пропозиції валюти.

Якщо безпекова ситуація покращиться, можна очікувати й на послаблення попиту на валюту з боку населення. Водночас слід чекати на посилення валютного попиту з боку імпортерів, хоча цей чинник також значною мірою залежить від загальної оцінки ситуації суспільством, оскільки саме вона найбільше тисне на споживчий попит,

– каже Золотько.

Однак варто не забувати, що одним із найважливіших чинників впливу на курс є досі макрофінансова допомога Україні від Заходу.