Официальный курс 23 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 23 февраля составил 38,48 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 14 копеек против 22 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,72 гривны. Стоимость не изменилась за прошедшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 26 февраля:

доллар – 38,35 гривны,

евро – 41,56 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 23 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38,35 гривны, а продажа – 38,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,20 гривны , а продажа – 38,70 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,48 гривны, а продажа – 38,62 гривны.

Что будет с курсом в марте

Как рассказал изданию "Фокус" Сергей Кучерявый, прогнозы по стоимости курса на март очень осторожные. Все будет зависеть от объема финансовой помощи от стран-партнеров, продажи валюты экспортерами, которые имеют ограничения из-за логистических проблем и от действий регулятора.

Банкир Анна Золотько объясняет, что в начале марта можно ожидать оживления предложения валюты.

Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения. В то же время следует ожидать усиления валютного спроса со стороны импортеров, хотя этот фактор также в значительной степени зависит от общей оценки ситуации обществом, поскольку именно она больше всего давит на потребительский спрос,

– говорит Золотько.

Однако не стоит забывать, что одним из важнейших факторов влияния на курс является до сих пор макрофинансовая помощь Украине от Запада.

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