Курс в банках, обмінниках та на чорному ринку: що відбувається з доларом та євро

Сьогодні курс валют дивує затишшям на ринку. За добу долар в банках майже не змінився, а в обмінниках спостерігається незначні коливання. Ситуація з євро схожа.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 19 липня), а продаж – 37,30 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,75 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,27 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,20 гривні (-2 копійки), а продаж – 41,65 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,08 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,18 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро купують по 41,36 гривні (-4 копійки), а продають за 41,55 гривні (без змін).

Яким буде курс наступного тижня

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у коментарі 24 Каналу розповів, що в останній тиждень липня глобальні зміни на готівковому валютному ринку не передбачаються.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Так курсовий коридор коливань збережеться на рівні 36,7 – 37,3 гривні за долар 41 – 42 гривень за євро. Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу, а на курс євро впливатиме співвідношення пари долар / євро на міжнародному ринку.

Тривала курсова стабільність вже істотно вплинула на інфляцію в країні: так з початку року вона склала 4,6% (тобто в середньому 0,77% на місяць), а у річному вимірі інфляція складе 12,8%.

Крім того, Україна накопичила 39 мільярдів доларів зовнішніх резервів, що дають основу для подальшої стабільності економіки країни.