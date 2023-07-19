Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 18 липня), а продаж – 37,30 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,29 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,05 гривні (-13 копійок), а продаж – 41,71 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,20 гривні (+2 копійки).

(+1 копійка), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 41,40 гривні (+10 копійок), а продають за 41,55 гривні (+5 копійок).

Що буде з курсом валют у липні

Як розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько, негативно на курс може вплинути будь-який чинник. Тому навіть безпідставні чутки здатні радикально змінити ситуацію на ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Загалом, зараз загальний фон виглядає досить оптимістичним для гривні. Сальдо операцій фізичних осіб з іноземною валютою вже два тижні поспіль є позитивним, що свідчить про значне послаблення девальваційних настроїв та зростання споживчого оптимізму.

Погоджується з цим й експерт Тарас Лєсовий. Він додає, що на перебіг курсу впливатимуть успіхи на фронті.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно, активна фаза війни вже прямо тиснутиме на настрої громадян. Але я переконаний, що наразі, попри весь біль і страждання та руйнації, що несе війна, суспільні настрої більш-менш оптимістичні. А звідси — відсутність ажіотажу чи паніки на валютному ринку.

За його прогнозами межі валютних коливань можуть змінитися, а готівковий курс буде в новому валютному "коридорі": 36,7 – 37,7 гривні за долар, 40 – 41,5 гривні за євро.