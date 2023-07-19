Курс валют в банках

По данным "Минфина", 19 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (без изменений против 18 июля), а продажа – 37,30 гривны (-5 копеек).

Читайте также Недостатки начали превышать преимущества: что не так с фиксированным курсом и валютными ограничениями

Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,29 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,05 гривны (-13 копеек), а продажа – 41,71 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,20 гривны (+2 копейки).

(+1 копейка), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 41,40 гривны (+10 копеек), а продают за 41,55 гривны (+5 копеек).

Что будет с курсом валют в июле

Как рассказывает 24 Каналу банкирша Анна Золотько, негативно на курс может повлиять любой фактор. Поэтому даже безосновательные слухи способны радикально изменить ситуацию на рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В общем, сейчас общий фон выглядит достаточно оптимистичным для гривны. Сальдо операций физических лиц с иностранной валютой уже две недели подряд является положительным, что свидетельствует о значительном ослаблении девальвационных настроений и росте потребительского оптимизма.

Соглашается с этим и эксперт Тарас Лесовой. Он добавляет, что на ход курса будут влиять успехи на фронте.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, активная фаза войны уже будет прямо давить на настроения граждан. Но я убежден, что, несмотря на всю боль и страдания и разрушения, несущие война, общественные настроения более или менее оптимистичны. А отсюда – отсутствие ажиотажа или паники на валютном рынке.

По его прогнозам, пределы валютных колебаний могут измениться, а наличный курс будет в новом валютном "коридоре": 36,7 – 37,7 гривны за доллар, 40 – 41,5 гривны за евро.