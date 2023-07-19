Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 19 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (без изменений против 18 июля), а продажа – 37,30 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,29 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,05 гривны (-13 копеек), а продажа – 41,71 гривны (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,20 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 41,40 гривны (+10 копеек), а продают за 41,55 гривны (+5 копеек).
Что будет с курсом валют в июле
Как рассказывает 24 Каналу банкирша Анна Золотько, негативно на курс может повлиять любой фактор. Поэтому даже безосновательные слухи способны радикально изменить ситуацию на рынке.
В общем, сейчас общий фон выглядит достаточно оптимистичным для гривны. Сальдо операций физических лиц с иностранной валютой уже две недели подряд является положительным, что свидетельствует о значительном ослаблении девальвационных настроений и росте потребительского оптимизма.
Соглашается с этим и эксперт Тарас Лесовой. Он добавляет, что на ход курса будут влиять успехи на фронте.
Конечно, активная фаза войны уже будет прямо давить на настроения граждан. Но я убежден, что, несмотря на всю боль и страдания и разрушения, несущие война, общественные настроения более или менее оптимистичны. А отсюда – отсутствие ажиотажа или паники на валютном рынке.
По его прогнозам, пределы валютных колебаний могут измениться, а наличный курс будет в новом валютном "коридоре": 36,7 – 37,7 гривны за доллар, 40 – 41,5 гривны за евро.