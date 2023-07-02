Третій лишній: чи зміняться тарифи на газ у липні

Ще у червні влада збільшила для населення тарифи на воду та світло, але про газ мови не йшло. Усе тому, що він визначений на рік вперед.

Що буде з ціною на газ у липні

"Нафтогаз" та інші постачальники газу не змінюватимуть свою цінову політику до 1 травня 2023 року у зв'язку з воєнним станом. Тобто вартість кубометра газу у "Нафтогазі" складатиме – 7,96 гривні, тоді як в інших компаніях ціна відрізняється.

Читайте також Ціни на продукти теж зростуть: як вартість світла повпливає на продовольство

Голови правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що причиною такої фіксації цін є воєнний стан та теперішня економічна ситуація в країні.

Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні,

– додав він.

Як оформити субсидію

У липні українцям надійдуть платіжки з новою вартістю електроенергії (2,64 гривні за кіловат-годину) та водопостачання і водовідведення (у кожній області різна),

Та родина, чия плата за комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж, мають право податися на субсидію від держави. Щоб її отримати потрібно: