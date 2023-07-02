Що буде з ціною на газ у липні
"Нафтогаз" та інші постачальники газу не змінюватимуть свою цінову політику до 1 травня 2023 року у зв'язку з воєнним станом. Тобто вартість кубометра газу у "Нафтогазі" складатиме – 7,96 гривні, тоді як в інших компаніях ціна відрізняється.
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Голови правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що причиною такої фіксації цін є воєнний стан та теперішня економічна ситуація в країні.
Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні,
– додав він.
Як оформити субсидію
Та родина, чия плата за комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж, мають право податися на субсидію від держави. Щоб її отримати потрібно:
- звернутися до місцевого ЦНАПу, сільради чи скористатися послугою онлайн у "Дії";
- щоб зробити це онлайн, потрібно зайти на сайт "Дії", авторизуватися, а потім обрати опцію "Послуги";
- далі натиснути на функцію "Заява на субсидію", а потім на "Подати заяву";
- вкажіть свій сімейний стан, місце проживання та чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги;
- обов'язково зазначте яку саме субсидію ви бажаєте отримати;
- Впишіть свій IBAN рахунку, або вкажіть національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії.