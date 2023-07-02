Що буде з ціною на газ у липні

"Нафтогаз" та інші постачальники газу не змінюватимуть свою цінову політику до 1 травня 2023 року у зв'язку з воєнним станом. Тобто вартість кубометра газу у "Нафтогазі" складатиме – 7,96 гривні, тоді як в інших компаніях ціна відрізняється.

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Голови правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що причиною такої фіксації цін є воєнний стан та теперішня економічна ситуація в країні.

Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні,

– додав він.

Нагадаємо! У липні українцям надійдуть платіжки з новою вартістю електроенергії (2,64 гривні за кіловат-годину) та водопостачання і водовідведення (у кожній області різна),

Як оформити субсидію

Та родина, чия плата за комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж, мають право податися на субсидію від держави. Щоб її отримати потрібно: