Что будет с ценой на газ в июле

"Нефтегаз" и другие поставщики газа не изменят свою ценовую политику до 1 мая 2023 года в связи с военным положением. То есть стоимость кубометра газа в "Нафтогазе" будет составлять – 7,96 гривны, в то время как в других компаниях цена отличается.

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Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал, что причиной такой фиксации цен является военное положение и нынешняя экономическая ситуация в стране.

Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине,

– добавил он.

Напомним! В июле украинцам поступят платежки с новой стоимостью электроэнергии (2,64 гривны за киловатт-час) и водоснабжения и водоотведения (в каждой области разная),

Как оформить субсидию

Но семья, чья плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж, имеют право на субсидию от государства. Чтобы ее получить нужно: