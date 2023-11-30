Який офіційний курс в останній день осені: вартість долара від НБУ

Декілька днів поспіль курс долара від НБУ різко ріс в ціні. Втім сьогодні спостерігається несуттєву здорожчання. Відтак курс піднявся всього на 1 копійку вгору. А от євро продовжує набирати вартість.

Офіційний курс 30 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 30 листопада становить 36,37 гривні за долар. Долар порівняно з минулим днем піднявся в ціні всього на 1 копійку.

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Щодо євро, то курс валюти знову подорожчав. На сьогодні ціна сягнула 39,95 гривні, що на 14 копійок більше, ніж вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 1 грудня:

Долар – 36,35 гривні,

Євро – 39,72 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 30 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,2 гривні , а продаж – 37,7 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,03 гривні , а продаж – 37,65 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,47 гривні, а продаж – 37,55 гривні.

Скільки коштуватиме долар наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ледь не щодня на ринку спостерігалася різновекторна поведінка курсів. Втім курсові коливання не призвели до різких злетів чи падінь.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За всіма ознаками з 4 по 10 грудня загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться: на міжбанку поточні коливання, як і протягом останніх кількох тижнів будуть в межах 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу збережеться на мінімальному рівні – до 0,1 гривні.

Банкір вважає, що поточні (щоденні) курсові зміни, як і різниця між курсами покупки та продажу на готівковому ринку перебуватимуть в межах 0,3 – 0,5 гривні.

І загальний курсовий коридор не зазнає змін: 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро,

– прогнозує Лєсовий.

Відтак експерт додає, що на валютному ринку укоріниться закладений режим "керованої гнучкості".