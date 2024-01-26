На декілька копійок знову вгору: офіційний курс долара продовжує дорожчати

В останню п'ятницю січня Нацбанк встановив долар знову вище, ніж було вчора. Ціна виросла на декілька копійок. Це стосується й курсу євро.

Офіційний курс 26 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 26 січня сягнув 37,58 гривні за долар. Вартість виросла на 6 копійок проти 25 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,91 гривні, що на 3 копійки більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 29 січня:

Долар – 37,78 гривні,

Євро – 41,05 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 26 січня долар становить:

В банках купівля становить 37,60 гривні , а продаж – 38,20 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,93 гривні , а продаж – 38,39 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,20 гривні, а продаж – 38,30 гривні.

Ціна долара у лютому

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного місяця певні фактори тиску зникнуть на ринку валют. А головні виразники ситуації на міжбанку скоріше за все не зміняться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на події останнього кварталу 2023 року можна припустити, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій може скласти до 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць. Звісно, головне завдання – це встановлення та подальше утримування рівноваги між попитом і пропозицією. Тому ми не виключаємо, що періодично обсяг інтервенцій може зростати до 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.

Лєсовий додає, що коливання курсів протягом місяця на міжбанку буде відбуватися в коридорах 37 – 39 гривень за долар, а євро – від 40,5 – 42,5 гривні. Щодо готівкового ринку, то долар – 37,5 – 39,5 гривні, євро – 40 – 43 гривень.