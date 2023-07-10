Вартість зростатиме протягом місяця: що буде з цінами на пальне до кінця липня

1 липня для українців повернули ПДВ 20% та довоєнні акцизи на пальне. За перший тиждень вартість бензину та дизеля уже зросла на понад 3 гривні.

Що буде з цінами у липні

На думку Сергія Куюна, нині подорожчання в основному зумовлене поверненням ПДВ 20%, тому що поки АЗС ще продають паливо зі старими акцизами.

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Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Бензин А-95 в роздрібі подорожчав на 3,01 гривень в середньому до 47,90 гривень, дизпальне подорожчало на 3,45 гривень до 47,86 гривень і скраплений газ подорожчав на 1,47 до 23,39 гривень за літр... Ми бачимо, що заправні станції економ-сегменту, які завжди торгують за мінімальними цінами, були змушені більше піднімати, до 5 гривень на літрі. Ті, хто торгує по верхній планці, підняли ціни не так суттєво, 2,50-3,0 гривні

Він зауважив, що подорожчання відбувається в очікуваному темпі. Залежно від АЗС вартість змінюється на 2 – 5 гривень. Також він додав, що травні-червні в Україну, для запасу, завезли рекордний обсяг палива з низьким податком.

Далі ми очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже за рахунок акцизу. Акцизний збір сплачується на момент перетину кордону,

– додав він.

Натомість у серпні пальне уже продаватиметься за новими акцизами. Куюн нагадав, що з 1 липня зросло податкове навантаження:

бензин – на 11 гривень;

дизель – на 8 гривень;

газ – на 3 гривні.

Він не припустив, що частини цих податків, 2 – 3 гривні, буде амортизовано за рахунок націнки АЗС і підвищення на бензин буде менш як 11 гривень

До якого максимуму може подорожчати пальне

Влад повернула акцизи на бензин – до 213 євро за тисячу літрів, на дизпальне – до 139,5 євро. Проте на зріджений газ він не зміниться і становитиме 52 євро.

Також Сергій Куюн для 24 Каналу розповів, що ціни на дизель та бензин можуть наблизитися до рівня минулого літа.

Я думаю, що на бензин, ціна буде 55 гривень максимум. Ціна завжди на ринку в діапазоні десь 5 гривень. І от цей діапазон збережеться, просто він стане вищим. Я думаю, що бензин буде 50 – 55 гривень, дизпальне приблизно 45 – 50 гривень. Тобто по дизпальному не буде цього максимуму, а от по бензину може бути,

– пояснив він.