Что будет с ценами в июле

По мнению Сергея Куюна, сейчас подорожание в основном обусловлено возвратом НДС 20%, потому что пока АЗС еще продают топливо со старыми акцизами.

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Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Бензин А-95 в рознице подорожал на 3,01 гривен в среднем до 47,90 гривен, дизтопливо подорожало на 3,45 гривен до 47,86 гривен и сжиженный газ подорожал на 1,47 до 23,39 гривен за литр. Мы видим, что заправочные станции эконом-сегмента, всегда торгующие по минимальным ценам, были вынуждены больше поднимать, до 5 гривен на литре. Те, кто торгует по верхней планке, подняли цены не столь существенно, 2,50-3,0 гривны

Он отметил, что подорожание происходит в ожидаемом темпе. В зависимости от АЗС стоимость меняется на 2 – 5 гривен. Также он добавил, что в мае-июне в Украину, для запаса, завезли рекордный объем топлива с низким налогом.

Далее мы ожидаем, что цена постепенно будет расти уже за счет акциза. Акцизный сбор уплачивается на момент пересечения границы,

– добавил он.

В августе горючее уже будет продаваться по новым акцизам. Куюн напомнил, что с 1 июля возросла налоговая нагрузка:

бензин – на 11 гривен;

дизель – на 8 гривен;

газ – на 3 гривны.

Он не предположил, что части этих налогов, 2 – 3 гривны, будут амортизированы за счет наценки АЗС и повышение на бензин будет менее 11 гривен

Напомним! Влад вернула акцизы на бензин – до 213 евро за тысячу литров, на дизтопливо – до 139,5 евро. Однако на сжиженный газ он не изменится и составит 52 евро.

До какого максимума может подорожать горючее

Также Сергей Куюн для 24 Канала рассказал, что цены на дизель и бензин могут приблизиться к уровню прошлым летом.

Я думаю, что на бензин цена будет 55 гривен максимум. Цена всегда на рынке в диапазоне где-то 5 гривен. И вот этот диапазон сохранится, просто он станет выше. Я думаю, что бензин будет 50 – 55 гривен, дизтопливо примерно 45 – 50 гривен. То есть по дизтопливо не будет этого максимума, а вот по бензину может быть,

– объяснил он.