Що буде з цінами у липні
На думку Сергія Куюна, нині подорожчання в основному зумовлене поверненням ПДВ 20%, тому що поки АЗС ще продають паливо зі старими акцизами.
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Бензин А-95 в роздрібі подорожчав на 3,01 гривень в середньому до 47,90 гривень, дизпальне подорожчало на 3,45 гривень до 47,86 гривень і скраплений газ подорожчав на 1,47 до 23,39 гривень за літр... Ми бачимо, що заправні станції економ-сегменту, які завжди торгують за мінімальними цінами, були змушені більше піднімати, до 5 гривень на літрі. Ті, хто торгує по верхній планці, підняли ціни не так суттєво, 2,50-3,0 гривні
Він зауважив, що подорожчання відбувається в очікуваному темпі. Залежно від АЗС вартість змінюється на 2 – 5 гривень. Також він додав, що травні-червні в Україну, для запасу, завезли рекордний обсяг палива з низьким податком.
Далі ми очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже за рахунок акцизу. Акцизний збір сплачується на момент перетину кордону,
– додав він.
Натомість у серпні пальне уже продаватиметься за новими акцизами. Куюн нагадав, що з 1 липня зросло податкове навантаження:
- бензин – на 11 гривень;
- дизель – на 8 гривень;
- газ – на 3 гривні.
Він не припустив, що частини цих податків, 2 – 3 гривні, буде амортизовано за рахунок націнки АЗС і підвищення на бензин буде менш як 11 гривень
До якого максимуму може подорожчати пальне
Також Сергій Куюн для 24 Каналу розповів, що ціни на дизель та бензин можуть наблизитися до рівня минулого літа.
Я думаю, що на бензин, ціна буде 55 гривень максимум. Ціна завжди на ринку в діапазоні десь 5 гривень. І от цей діапазон збережеться, просто він стане вищим. Я думаю, що бензин буде 50 – 55 гривень, дизпальне приблизно 45 – 50 гривень. Тобто по дизпальному не буде цього максимуму, а от по бензину може бути,
– пояснив він.