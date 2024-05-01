Буряк та часник б'ють рекорди, а помідори та огірки ще зростуть: прогноз цін у травні

Вартість ранніх овочів, як-от помідори, огірки, буряк та часник, виросла. На ринку спостерігається пожвавлення й на плодові. Цікаво, що у травні очікується деякий спад вартості на борщовий набір.

Що з овочів може подешевшати найближчим часом

Експерт Максим Гопка розповів для 24 Каналу, що за останні пару тижнів теплична продукція, а це помідори та томати вітчизняного виробництва, виросли в ціні.

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Максим Гопка Аналітик УКАБ Погодні умови вносять постійні корективи та впливають на собівартість виробництва.

Які зараз ціни

За даними "Мінфіну", середні ціни за кілограм на огірки та томати становлять: огірки короткоплідні – 119,90 гривні, помідори червоні – 103,02 гривні,

Станом на 29 квітня, найдорожчими ранніми овочами на ринку були молодий буряк та молодий часник. За кіло буряка доведеться віддати орієнтовно 159 гривень, а за часник – 176,57 гривні.

А от зелена цибуля, петрушка та кріп будуть коливатися в ціні від 30 до майже 36 гривні за 100 грамів.

Плодові подорожчали

У коментарі 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що за даними Мінфіну, середні ціни на окремі види плодових впродовж квітня 2024 року зросли. Крім того, у травні цей тренд продовжиться.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у травні 2024 року очікується незначне здорожчання плодових.

Станом на 23 квітня 2024 року порівняно з 31 березня цього року банани здорожчали до 69,40 гривні за кілограм (+6,9 %),

мандарини – до 76,33 гривні за кілограм (+24,8 %),

виноград – до 279,44 гривні за кілограм (+6,34 %),

яблука – до 25,39 гривні за кілограм (+29,5 %),

водночас апельсини здешевшали до 70,52 гривні за кілограм (-1,4 %),

лимони – до 56,40 гривні за кілограм (-3,8 %).

Прогноз цін у травні

Інна Сало прогнозує, що травні ціни на яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм, а на виноград – до 285 гривень за кілограм.

Вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою,

– додає вона.

Ціна на апельсини очікується до 75 гривень, на лимони – до 57 гривень, на банани – до 70 гривень, мандарини до 77 гривень.

А от ціни на овочі борщового набору, зі збільшенням пропозиції овочів закритого ґрунту, у травні можуть дещо знизитися проти цін станом на 23 квітня 2024 року за даними Мінфіну України: