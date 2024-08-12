Скільки зараз коштує розлучення в Україні

Станом на 2024 рік в Україні існує два способи розірвання шлюбу: перший – подача позову до суду, другий це звернення до РАЦСу.

Скільки коштує розлучення

Заяву про розірвання шлюбу у судовому порядку слід подавати за місцем реєстрації проживання або за місцем проживання другого з подружжя. Важливо зазначити, що суд не може розглядати позов, якщо дружина вагітна, а також протягом року після народження дитини.

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Втім, при поданні заяви про розлучення до суду необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,4% від суми, встановленої на 1 січня календарного року подання заяви. У 2024 році ця сума становить 1 211,20 гривень. Також, ймовірно, у такому випадку прийдеться додатково сплачувати й за роботу адвоката.

Судовий збір не підлягає сплаті у випадку, якщо ви отримали звільнення від його сплати відповідно до Закону про "Судовий збір", наприклад, якщо особа є інвалідом 1-2 групи.

Втім, у разі відсутності дітей у шлюбі або їх досягнення повноліття, а також при наявності згоди від іншого з подружжя, можна звернутися до РАЦСу за місцем проживання одного з подружжя для розірвання шлюбу.

Для цього необхідно подати наступні документи:

Заповнена форма заяви про розірвання шлюбу;

Паспорти;

Оригінал свідоцтва про шлюб;

Підтвердження сплати державного мита (8,50 гривні).

Після подання документів через 30 днів потрібно знову відвідати РАЦС для отримання свідоцтва про розірвання шлюбу.