Скільки коштує розлучення
Заяву про розірвання шлюбу у судовому порядку слід подавати за місцем реєстрації проживання або за місцем проживання другого з подружжя. Важливо зазначити, що суд не може розглядати позов, якщо дружина вагітна, а також протягом року після народження дитини.
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Втім, при поданні заяви про розлучення до суду необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,4% від суми, встановленої на 1 січня календарного року подання заяви. У 2024 році ця сума становить 1 211,20 гривень. Також, ймовірно, у такому випадку прийдеться додатково сплачувати й за роботу адвоката.
Втім, у разі відсутності дітей у шлюбі або їх досягнення повноліття, а також при наявності згоди від іншого з подружжя, можна звернутися до РАЦСу за місцем проживання одного з подружжя для розірвання шлюбу.
Для цього необхідно подати наступні документи:
- Заповнена форма заяви про розірвання шлюбу;
- Паспорти;
- Оригінал свідоцтва про шлюб;
- Підтвердження сплати державного мита (8,50 гривні).