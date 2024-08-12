Сколько стоит развод

Заявление о расторжении брака в судебном порядке следует подавать по месту регистрации проживания или по месту жительства другого супруга. Важно отметить, что суд не может рассматривать иск, если жена беременна, а также в течение года после рождения ребенка.

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Впрочем, при подаче заявления о разводе в суд необходимо оплатить судебный сбор в размере 0,4% от суммы, установленной на 1 января календарного года подачи заявления. В 2024 году эта сумма составляет 1 211,20 гривны. Также, вероятно, в таком случае придется дополнительно платить и за работу адвоката.

Важно! Судебный сбор не подлежит уплате в случае, если вы получили освобождение от его уплаты в соответствии с Законом о "Судебный сбор", например, если лицо является инвалидом 1-2 группы.

Впрочем, в случае отсутствия детей в браке или их достижения совершеннолетия, а также при наличии согласия от другого супруга, можно обратиться в ЗАГС по месту жительства одного из супругов для расторжения брака.

Для этого необходимо подать следующие документы:

Заполненная форма заявления о расторжении брака;

Паспорта;

Оригинал свидетельства о браке;

Подтверждение уплаты государственной пошлины (8,50 гривны).

Важно! После подачи документов через 30 дней нужно снова посетить ЗАГС для получения свидетельства о расторжении брака.