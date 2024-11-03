Скільки коштує кіловат світла вночі у листопаді
В Україні діє єдиний фіксований тариф на електроенергію для населення — 4,32 гривні за кіловат-годину. цей тариф не залежить від обсягів споживання, тож у листопаді тариф не зміниться.
Скільки коштує кіловат електроенергії вночі
Попри те, що тариф фіксований, для споживачів з двозонними та тризонними лічильниками вартість електроенергії відрізняється, повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію Yasno.
Читайте також Ціна 1 кіловата світла вдень у листопаді
Так, у нічні години, з 23:00 до 07:00, тариф становить 2,16 гривні за кіловат-годину. Це на 50% нижче від основного тарифу.
Встановлення таких лічильників потребує додаткових витрат, і їх окупність залежить від рівня споживання.
Зауважте! З 1 червня було підвищено тарифи для бізнесу. Це рішення прийняла НКРЕКП, щоб стимулювати імпорт електроенергії в нічні години.
Варто додати, що з 1 жовтня по 30 квітня для осель з електроопаленням застосовуються такі тарифи:
- при споживанні до 2 000 кіловат-годин на місяць – 2,64 гривні за кіловат-годину для всього обсягу;
- при споживанні понад 2 000 кіловат-годин на місяць – 4,32 гривні за кіловат-годину для всього обсягу.