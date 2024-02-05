Ціна цибулі: скільки коштує овоч зараз

Після початку повномасштабного вторгнення, ціни на продукти значно зросли. Вартість цибулі стала більшою у декілька разів, зараз ситуація змінилась.

Яка зараз вартість цибулі

Керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у місті Львів – Тетяна Попович вважає, що з початку 2024 року вартість цибулі залишається стабільною, передає 24 Канал. Ціна овочу коливається у діапазоні 12 – 14 гривень за кілограм.

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Окремо Попович зауважує, що на ринку представлені і здешевлені варіанти цибулі. Йдеться про так званий "пересорт" – дрібний овоч. Його ціна вдвічі менше: від 6 до 7 гривень за кілограм.

Що впливає на вартість цибулі

Експертка відмічає, що імпорт овочів значно зріс за останні декілька років. Зокрема у 2021 році цей показник був 2%, а от у 2023 році уже 13%.

Розуміємо, що така ситуація виникає через зменшення місцевого виробництва. Однак, варто відзначити і те, що попри складну ситуацію у південних регіонах України, фермерам вдалося компенсувати колишні потужності.

Попри військові дії, було зібрано великий врожай. Щобільше, здійснено експорт цибулі у

Попович каже, що зростання об'ємів продажу овочу у ЄС, підтримуватиме ціну на внутрішньому ринку, особливо, якщо йдеться про продукцію високої якості. Для врегулювання цієї ситуації потрібно збільшити кількість поставок з України.