Протидія віковій дискримінації

Експертка з питань працевлаштування Олена Куцоконь розповіла для 24 Каналу, що у Сполучених Штатах, а також більшості країн Європи, питання ейджизму і працевлаштування регулюються національними та міжнародними організаціями через впровадження комплексних соціальних програм.

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Це стало особливо актуальним після пандемії COVID-19, коли відбулися масові звільнення та кадрові зміни. Ще одним викликом є старіння населення, і до 2050 року очікується зростання частки людей віком 65+ у світі з 9,3% до 15,9%.

У країнах ЄС діє багато організацій, що просувають інтереси старшого населення, таких як AGE Platform Europe. Вони займаються різними аспектами, такими як працевлаштування, захист прав літніх людей, надання медичної та соціальної допомоги.

Цікаво! У США спостерігається найвищий рівень працевлаштування людей віком 65+. Це досягнуто завдяки суворому законодавству та дійсно ефективним заходам.

Ейджизм в Україні

В Україні все ще існують проблеми ейджизму, хоча вікова дискримінація у сфері трудових відносин заборонена законом. Опитування показали, що у 2022 році кожен третій працівник віком від 40 років мав труднощі з пошуком роботи.

Головною проблемою є відсутність комплексного підходу до інтеграції людей старшого віку в суспільство. Окремі ініціативи допомагають, але для змін потрібні загальні тенденції. Важливо, щоб роботодавці оцінювали кандидатів на роботу рівноцінно, без врахування їхнього віку, і сприяли розвитку фахівців незалежно від віку.

Наразі головне завдання – це розробити стратегії залучення нових людей та утримання наявних співробітників. І у світлі таких перспектив ставлення до вікових співробітників має почати змінюватися вже зараз. Адже в майбутньому вони можуть скласти значну частку працездатного населення,

— пояснює Олена Куцконь.

Прогнозувати, скільки людей повернеться в Україну або залишиться за кордоном в найближчі 2-3 роки, в умовах невизначеності, складно. Проте очевидно, що дефіцит кадрів буде зростати.

Зауважте! На думку експертки, для розвитку компаній важливо вживати комплексних заходів, починаючи з автоматизації процесів інноваціями та закінчуючи оптимізацією управління персоналом.