Какова сейчас стоимость лука

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" в городе Львов – Татьяна Попович считает, что с начала 2024 года стоимость лука остается стабильной, передает 24 Канал. Цена овоща колеблется в диапазоне 12 – 14 гривен за килограмм.

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Отдельно Попович отмечает, что на рынке представлены и удешевленные варианты лука. Речь идет о так называемом "пересорте" – мелком овоще. Его цена вдвое меньше: от 6 до 7 гривен за килограмм.

Что влияет на стоимость лука

Эксперт отмечает, что импорт овощей значительно вырос за последние несколько лет. В частности в 2021 году этот показатель был 2%, а вот в 2023 году уже 13%.

Понимаем, что такая ситуация возникает из-за уменьшения местного производства. Однако стоит отметить и то, что несмотря на сложную ситуацию в южных регионах Украины, фермерам удалось компенсировать прежние мощности.

Несмотря на военные действия, был собран большой урожай. Более того, осуществлен экспорт лука в Румынию.

Попович говорит, что рост объемов продаж овоща в ЕС, будет поддерживать цену на внутреннем рынке, особенно, если речь идет о продукции высокого качества. Для урегулирования этой ситуации нужно увеличить количество поставок из Украины.

Обратите внимание! В 2023 году стоимость лука достигла рекордного пика – 56 гривен за килограмм.