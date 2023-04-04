Почему лук резко вырос в цене

По данным Госстата, цена за килограмм репчатого лука в декабре 2022 года стоила 30,63 гривны, в феврале она поднялась до более 42 гривен, а уже сейчас в магазинах средняя цена составляет почти 56 гривен за килограмм.

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Как рассказывает 24 Каналу Денис Марчак, заместитель председателя ВАР, сейчас в украинских хранилищах иссякли почти все запасы овощей. Соответственно спрос на них начинает расти, а с ним и цена. Это было еще в довоенный период.

Денис Марчак Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Во время войны существуют определенные факторы, усложнившие поставки овощей, поскольку у нас временно оккупированы Херсонщина и Запорожская область. Если говорить о луке, то Херсонщина фактически обеспечивала около 35% поступления лука и поэтому мы могли себя полностью удовлетворять новому урожаю, который появлялся в конце мая - начале июня.

Оккупация и неурожай: факторы, повлиявшие на цену

По словам эксперта, Украина из-за временной оккупации южных территорий не запаслась овощами осенью. Поэтому сейчас есть последствия этого.

Марчак отмечает, что удары по инфраструктуре тоже повлияли на цену. Не все аграрии имели возможность из-за отключения света хранить продукт. Однако те, кто это делал, понесли убытки. Соответственно, цена взлетела.

Неурожай во многих странах, специализировавшихся на выращивании лука, тоже поднял цену на лук.

Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10 % – сохранится до конца пасхальных праздников,

– добавляет Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка.

Что будет перед Пасхой

За прогнозами эксперта Олега Пендзина цены на лук могут еще подняться. Особенно перед пасхальными праздниками, которые в этом году очень рано.

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Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но к этому времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм,

– прогнозирует он.