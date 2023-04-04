Чому цибуля різко зросла у ціні

За даними Держстату, ціна за кілограм ріпчастої цибулі у грудні 2022 року коштував 30,63 гривні, у лютому вона піднялася до понад 42 гривень, а вже зараз в магазинах середня ціна становить майже 56 гривень за кілограм.

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Як розповідає 24 Каналу Денис Марчак, заступник голови ВАР, зараз в українських сховищах вичерпалися майже усі запаси овочів. Відповідно, попит на них починає рости, а з ним й ціна. Це було ще у довоєнний період.

Денис Марчак Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Під час війни існують певні фактори, які ускладнили постачання овочів, оскільки у нас тимчасово окуповані Херсонщина та Запорізька область. Якщо говорити про цибулю, то Херсонщина фактично забезпечувала близько 35% надходження цибулі й тому ми могли себе повністю задовольняти до нового врожаю, який з’являвся в кінця травня – на початку червня.

Окупація та неврожай: фактори, які вплинули на ціну

За словами експерта Україна через тимчасову окупацію південних територій не запаслася овочами восени. Тому зараз маємо наслідки цього.

Марчак зауважує, що удари по інфраструктурі теж вплинули на ціну. Не всі аграрії мали можливість через вимкнення світла зберігати продукт. Однак ті, хто це робив, зазнали збитків. Відповідно, ціна злетіла.

Неврожай у багатьох країнах, які спеціалізувались на вирощуванні цибулі, теж підняв ціну на цибулю.

Зростання цін на овочеві відбувається під впливом сезонного чинника та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочеві. Тенденція до здорожчання овочів – на 7–10 % – збережеться до кінця великодніх свят,

– додає Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку.

Що буде перед Великоднем

За прогнозами експерта Олега Пендзина ціни на цибулю можуть ще зрости. Особливо перед великодніми святами, які цьогоріч дуже рано.

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Зростання буде до червня, коли почне приходити суха українська цибуля. Але до цього часу ми зможемо побачити цибулю і по 100 гривень за кілограм,

– прогнозує він.