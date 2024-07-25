НБУ змінив курси валют: подорожчали чи подешевшали долар і євро

Офіційні курси долара та євро знову подешевшали. Нацбанк несуттєво, але опустив вартість валют – долар впав на 2 копійки, а євро на 6 копійок.

Офіційний курс 25 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,21 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 24 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,70 гривні, що на 6 копійок менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 26 липня:

долар – 41,19 гривні,

євро – 44,68 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 24 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,20 гривні , а продаж – 41,70 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні , а продаж – 41,58 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, а продаж – 41,62 гривні.

Що буде з валютним ринком

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що зараз ситуація на валютному ринку під контролем. У першу чергу, це завдяки підтримці партнерів та діям НБУ.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ми маємо достатній рівень міжнародних резервів.

За перші 5 місяців 2024 року дефіцит платіжного балансу у розмірі 1,6 мільярда доларів був покритий завдяки міжнародним резервам.

Станом на сьогодні Україна отримала вже 16 мільярдів міжнародної допомоги.

До кінця року очікується ще приблизно 22 мільярди від ЄС, США, МВФ та Світового банку.

Їхній обсяг на сьогодні на 37% більший, тобто на 10,3 мільярда доларів, ніж на початку повномасштабної війни у 2022 році. Відтак цього достатньо для оплати імпорту, виконання всіх валютних зобов’язань уряду й Нацбанку. Що не менше важливо, цього достатньо й для підтримки курсу в короткостроковій перспективі.зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.