НБУ изменил курсы валют: подорожали или подешевели доллар и евро

Официальные курсы доллара и евро снова подешевели. Нацбанк несущественно, но опустил стоимость валют – доллар упал на 2 копейки, а евро на 6 копеек.

Официальный курс 25 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,21 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 24 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,70 гривны, что на 6 копеек меньше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 26 июля:

доллар – 41,19 гривны,

евро – 44,68 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 24 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41,20 гривны , а продажа – 41,70 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны , а продажа – 41,58 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, а продажа – 41,62 гривны.

Что будет с валютным рынком

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что сейчас ситуация на валютном рынке под контролем. В первую очередь, это благодаря поддержке партнеров и действиям НБУ.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Мы имеем достаточный уровень международных резервов.

За первые 5 месяцев 2024 года дефицит платежного баланса в размере 1,6 миллиарда долларов был покрыт благодаря международным резервам.

На сегодня Украина получила уже 16 миллиардов международной помощи.

До конца года ожидается еще примерно 22 миллиарда от ЕС, США, МВФ и Всемирного банка.

Их объем на сегодня на 37% больше, то есть на 10,3 миллиарда долларов, чем в начале полномасштабной войны в 2022 году. Поэтому этого достаточно для оплаты импорта, выполнения всех валютных обязательств правительства и Нацбанка. Что не менее важно, этого достаточно и для поддержания курса в краткосрочной перспективе.зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.