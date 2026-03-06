Держава оплатить навчання ветеранам: як отримати спеціальний ваучер

Повернення до цивільного життя часто супроводжується новими викликами, зокрема й у професійній сфері. Саме тому для ветеранів в Україні діють грантові ініціативи в започаткуванні власної справи, а також спеціальні програми навчання.

Як ветеранам допомагають у навчанні?

Ваучери допомагають здобути нові навички, опанувати іншу професію та впевненіше повернутися на ринок праці. Деталі розповіли в Державній службі зайнятості.

Начальниця управління реалізації ветеранської політики та профорієнтації Альона Скорзова розповіла для Liga.net, що ДСЗУ пропонує українцям ваучер на навчання вартістю до 33 280 гривень – для здобуття нового фаху за 156 професіями та спеціальностями.

Для отримання послуги потрібно заповнити форму онлайн, яку опрацюють протягом 3 робочих днів. Окрім того, громадяни можуть звернутися до найближчого центру зайнятості для особистої консультації або в контакт-центр за номером 1518.

Які є вимоги до ветеранів?

Отримати спеціальний ваучер можуть ветерани та ветеранки (демобілізовані), які відповідають наступним вимогам:

мають документ учасника бойових дій (УБД);

(УБД); мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;

не досягли пенсійного віку (встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування");

(встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"); не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний ;

; не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

не отримували ваучер раніше.

Зверніть увагу! Якщо вартість навчання перевищує граничну суму – різницю потрібно сплатити самостійно. Якщо особа отримала ваучер, однак не використала його, повертати кошти вона не повинна.

До слова, на допомогу також можуть претендувати звільнені з військової служби, якщо вони мають вислугу не менше 10 років, не досягли пенсійного віку чи права на пенсію та мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Які ще є можливості для ветеранів?

Нагадаємо, у 2026 році держава продовжила грантову програму для українських підприємців, яка допомагає запустити або розвинути власну справу. Ба більше, розміри фінансування збільшили.

Зокрема, для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та одного з подружжя діють спеціальні умови:

до 250 тисяч гривень можна отримати в разі створення 1 робочого місця;

до 500 тисяч гривень – 2 робочих місць;

до 1 мільйона гривень – у разі створення 4 робочих місць, досвіду роботи у 12 місяців та співфінансування 30% вартості проєкту.

Гроші можна використати на придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату маркетинг, рекламу тощо.

Заяву та бізнес-план потрібно подати через портал Дія, а згодом – пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості.