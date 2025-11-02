Реальні показники інфляції шокують: росіянам доведеться піти на жорсткі кроки щодо економіки

Масштабні витрати на війну та санкції, що постійно посилюються, все більше виснажують економіку Росії. Наслідки цього особливо гостро відчувають пересічні росіяни, зокрема, через шалене зростання цін на продукти.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу пояснив, які погіршення очікують економіку Росії. Він зазначив, хто в країні-агресорці насамперед постраждає від цих проблем.

Хто найбільше в Росії може постраждати від економічних проблем?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень підкреслив, що заявлений російським Центробанком рівень інфляції у близько 8% не відповідає дійсності. Реальний показник інфляції у продовольчій сфері є у межах коридору 28 – 32%.

Одна з нагальних проблем Росії – дефіцит. Проте Москві не нададуть кредити МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку чи окремі країни. Адже союзники Росії – Білорусь та Північна Корея – також грошей не мають, а Китай хоч і має їх, але не факт, що дасть, адже має власні інтереси,

– наголосив Ус.

Деякі пропагандисти, за його словами, вже пропонували перестати платити пенсії в Росії. Проте, це дуже відчутний для багатьох людей крок.

Також можна зменшити заробітну плату, і це вже відбувається.

Майже кожного тижня з'являється інформація, що ті чи інші підприємства переходять на скорочений робочий тиждень. Під красивою назвою "оптимізація роботи" зменшується зарплата, тому що за триденний робочий тиждень роботодавець платить лише 3/5 заробітної плати,

– пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Наступні кроки – замороження коштів росіян на рахунках в банках та підвищення податків.

Зверніть увагу! З 1 січня 2026 року у Росії податок на додану вартість буде збільшено з 20% до 22%. Також з 1 грудня 2025-го очікується підвищення утилізаційного збору під час купівлі автомобіля.

Крім того, в Росії можуть збільшити рух грошей. З початку повномасштабного вторгнення в країні-агресорці вдвічі збільшили грошову масу. Звісно, не проблема, якщо ваш ВВП це дозволяє, і формально у Росії всі ці роки, за його словами, відбувалось зростання ВВП.

Але є нюанс, як відзначив Ус, – це зростання ВВП Росії є у сферах, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Це не те, що створює результат зараз і в майбутньому, коли інвестуєш для отримання цього результату.

Виходить, що це безпідставно надруковані гроші, а це – прямий шлях до інфляції, яку відчують громадяни Росії, тому що знецінення грошей дуже неприємне,

– пояснив він.

Також залишається проблема дефіциту бюджету, який прогнозується у наступні роки. Це призведе до скорочення видатків, але не на війну, а на, зокрема, регіональні платежі.

Регіони отримуватимуть менше грошей. І взагалі через дефіцит і необхідність брати кошти на його покриття на внутрішньому ринку, виплати у 2026 році по державному боргу перевищать сукупні витрати на системи освіти і охорони здоров'я,

– зазначив Іван Ус.

Тому, додав він, вчителі та лікарі в Росії будуть отримувати менше грошей, ніж буде витрачатись на покриття платежів по боргах. Адже, імовірно, в Росії насамперед будуть жертвувати зарплатами в освітній і медичній сферах, ніж в якійсь іншій.

