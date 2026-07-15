Україна втрачає потужності з важливого експорту: все через дії Росії

Україна втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна, яке постачається через чорноморські порти. Аграрний експорт, зокрема зернові та рослинні олії, залишається найбільшим джерелом валютних надходжень для країни.

Що відбувається з аграрним експортом

Понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти в Одеській області, про що пише Reuters.

Причиною втрат стало посилення російських ракетних та дронових атак.

У межах угоди, яка мала забезпечити можливість експорту зерна через Чорне море для обох країн, порти Одещини раніше переправляли близько 6 мільйона тонн вантажів на місяць. Однак нині Москва та Київ активізували удари по ключових джерелах доходів одне одного.

Українські сили атакують російську енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтові танкери.

Водночас Росія останніми тижнями значно посилила обстріли чорноморських портів.

У середньому Україна може експортувати близько 4 мільйони тонн зерна на місяць. Про це повідомили у торгівельному департаменті Української аграрної конфедерації (УАК).

В останні сезони Україна забезпечувала близько 6% світового експорту пшениці та 11% експорту кукурудзи, тому тривалі перебої можуть вплинути на світові ринки.

В УАК попередили: якщо чинна інтенсивність атак збережеться і не буде проведено ремонтних робіт, уже за кілька місяців інфраструктура може зазнати критичних пошкоджень.

Джерела Reuters у галузі повідомили, що трейдери стикаються із серйозними логістичними труднощами, зокрема закупівлею, продажем, відвантаженням, накопиченням вантажів, цінами та фрахтом.

Крім того, за словами ще одного джерела в галузі, чотири з 13 великих зернових терміналів у портах припинили закупівлю зерна.

Що ще відомо про експорт

Нагадаємо, що порт Чорноморська був атакований у ніч з 10 на 11, а також з 11 на 12 липня. Зокрема, портові активи Кернел також зазнали важких ударів.

Також було зруйновано та пошкоджено зернові силоси, а ще резервуари для зберігання соняшникової олії. Внаслідок подій було заблоковано, втрачено або суттєво погіршено якість приблизно 45 тисяч тонн пшениці та 9 тисяч тонн соняшникової олії.