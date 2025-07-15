"Вчительську тисячу" не нарахували деяким педагогам: у чому причина

Педагоги однієї зі шкіл жодного разу у 2025 році не отримували надбавку до зарплати. Як виявилося, це було порушенням їхніх прав.

Чому не виплатили "вчительську тисячу"?

Служба освітнього омбсудсмена отримала звернення від педпрацівників школи однієї із громад про порушення трудових прав, а саме невиплату "вчительської тисячі", повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу освітнього омбудсмена.

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Мова йде про щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці, яку запровадили в Україні з 1 січня 2025 року. Як повідомили вчителі, станом на травень таку доплату педагоги їхнього закладу ще не отримували жодного разу.

Керівництво закладу освіти у відповідь на зазначало, що причина цьому – відсутність відповідних змін до бюджету громади на 2025 рік.

Місцева влада повідомила омбудсмену, що причиною затримки була довготривала комунікація між відповідальними структурами щодо змін до бюджету громади. Після того, як це питання вирішилося, затвердили зміни до кошторису та профінансували нарахування.

У травні "вчительську тисячу" виплатили на основі табелів обліку робочого часу за попередній період, а в червні педагоги отримали надбавку за травень.

Як нараховують "вчительську тисячу"?

З нового 2025 року, усім педагогічним працівникам ЗЗСО встановили щомісячну доплату – 1300 гривень за основним місцем роботи. "Вчительську тисячу" мали отримати усі, незалежно від обсягу навчального навантаження.

Для вчителів, які мають навантаження більше ставки, розмір доплати визначається пропорційно. Наприклад:

18 годин на тиждень (повна ставка) – доплата 1300 гривень.

– доплата 1300 гривень. 20 годин на тиждень – доплата 1444,44 гривні (1300 / 18*20).

– доплата 1444,44 гривні (1300 / 18*20). 25 годин на тиждень – доплата 1805,56 гривні (1300 / 18*25).

Педагогам, які працюють на декілька ставок або у різних закладах, доплата нараховується окремо за кожне місце роботи пропорційно до обсягу навантаження.