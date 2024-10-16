Українська енергосистема сильно постраждала через атаки росіян. Зокрема, було втрачено велику кількість потужностей. Однак, підготовка до зими усе ж відбулася.

Яка ситуація зараз у Енергоатомі

Голова Енергоатому Петро Котін повідомив, що компанія завершила усі планові ремонтні роботи на атомних станціях. Йдеться про об'єкти, що перебувають під контролем України.

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Петро Котін Голова НАЕК "Енергоатом" Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі.

Котін також уточнив, що зараз робота Енергоатому забезпечує резерв потужності. Це той ресурс, який можна буде використати за потреби.

Маємо значний резерв потужності, яку зможемо додати за потреби,

– наголошує Котін.

Нагадаємо! Зараз під контролем Енергоатому перебувають Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС. Загалом у роботі – 9 блоків, їхня загальна потужність оцінюється у 8,13 гігавата.