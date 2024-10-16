Какая ситуация сейчас в Энергоатоме

Глава Энергоатома Петр Котин сообщил, что компания завершила все плановые ремонтные работы на атомных станциях. Речь идет об объектах, находящихся под контролем Украины.

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Петр Котин Председатель НАЭК "Энергоатом" Все девять блоков у нас в работе, выдают мощность, необходимую энергосистеме.

Котин также уточнил, что сейчас работа Энергоатома обеспечивает резерв мощности. Это тот ресурс, который можно будет использовать при необходимости.

Имеем значительный резерв мощности, которую сможем добавить при необходимости,

– отмечает Котин.

Напомним! Сейчас под контролем Энергоатома находятся Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС. Всего в работе – 9 блоков, их общая мощность оценивается в 8,13 гигаватт.