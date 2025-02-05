Велика Британія надасть Україні 55 мільйонів фунтів стерлінгів: на що підуть кошти

Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги для України на загальну суму 55 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 68,7 мільйонам доларів. Кошти спрямують на енергетичну сферу, бізнес та соціальну підтримку.

Нова допомога від Великої Британії

Про новий пакет допомоги оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до Києва, передає 24 Канал з посиланням на МЗС Британії.

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Леммі планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанишиною.

Глава МЗС Великої Британії наголосив, що Лондон залишається відданим підтримці України.

Наша підтримка України залишається незламною. Ми сповнені рішучості поставити Україну на якомога сильнішу позицію, як у її боротьбі проти Росії, так і за її межами, завдяки нашим довгостроковим відносинам, закріпленим 100-річним партнерством,

– зазначив Девід Леммі.

Як будуть розподілені кошти

Частина пакета допомоги, а саме 17 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 21,2 мільйона доларів), буде спрямована на розвиток інноваційних енергетичних проєктів для відновлення та стабільної роботи енергетичної системи України.

Крім того, для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні Велика Британія виділить додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 12,4 мільйона доларів) у рамках 100-річного партнерства, оголошеного прем'єр-міністром Кіром Стармером. Ці кошти допоможуть відновити та реформувати українську економіку.

Ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 31,2 мільйона доларів) буде спрямовано на розвиток соціальних систем, покращення доступу до соціальних послуг та їхню ефективність.

Зауважте! Окремо Британія виділить 3 мільйони фунтів стерлінгів (3,7 мільйона доларів) на доставку українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.